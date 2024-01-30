日本與大陸近日在釣魚台周邊緊張局勢加劇，根據日媒報導，有認為若大陸武力犯台，屆時釣魚台恐也會發生緊急事態，對此，外交部重申，釣魚台列嶼為我國固有領土，並強調以和平理性方式處理釣魚台相關議題。

中日雙方日前互指對方船隻闖入釣魚台自家領海，中方海警船更曾一度與日方巡邏艦對峙。根據日媒報導，相關人士透露，目前釣魚台周邊處於被中國大陸軍艦三面包圍的狀態，且有認為若中國大陸武力犯台，釣魚台同時可能也會發生緊急事態。

外交部副發言人蕭光偉強調，釣魚台列嶼是我國固有領土，不容置疑，其他各方採取的任何片面主張及行為皆無法改變此事實，並表示，我國向來主張以和平理性的方式處理釣魚台列嶼相關議題。

蕭光偉指出，中國大陸軍艦近年頻繁在釣魚台周邊海域出沒，已造成區域情勢動盪不安，呼籲相關各方應立即停止任何可能升高區域緊張的片面行為，共同維護區域和平與穩定。