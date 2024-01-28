基隆市安樂區28日下午發生一起機車撞傷行走在斑馬線上的婦人，導致婦人受傷倒地。經目擊民眾緊急撥打119求援，婦人沒有生命危險。但警方依法對機車騎士開罰，騎士除要繳納至少7200元的高額罰鍰外，駕照將遭吊扣一年。

一名20歲的何姓機車騎士28日下午1時55分，從自強隧道往市區方向，行經安樂路一段時，未注意走在行人穿越道上的72歲林姓婦人，竟撞到行走中的林婦。林婦應聲倒地，腿部受傷流血。

由於事發現場正好是公車站附近，目擊的民眾便立即撥打119請求協助，基隆市消防局緊急將林婦送醫，所幸沒有生命危險。但警方趕到現場，依《道路交通管理處罰條例》第44條第四項，對何姓騎士開出罰單。

警方調查，發生事故的現場並沒有交通號誌，何姓騎士疑似未依規定禮讓行人，且未注意車前狀況，才會撞上正在穿越馬路的林姓婦人，並造成其腿部受傷。警方也已經針對此案，進行相關的採證，並調閱周邊監視器，釐清案發經過。

警方表示，目前已依規定對何姓騎士開出罰單，至於涉犯傷害罪及相關賠償部分，將待何姓騎士與林婦溝通後，再由林婦決定是否提告。

不過，依現行的法規規定，若未禮讓行人遭舉發，是處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。但如果因為未禮讓行人肇事致人受傷，則將處以新台幣7200元以上、36000元以下罰鍰，而且還要吊扣駕駛執照一年。

換言之，何姓騎士除要面對林姓婦人的醫藥費及可能提出的傷害或過失傷害告訴外，還得苦吞最少7200元的罰鍰，駕照也要被吊扣一年，只為逞一時之快，實在是得不償失。