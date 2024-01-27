有男子行經凌晨南迴公路上時，發現有輛貨車衝破護欄翻覆，便與友人拿著球棒救人。（翻攝自社會事新聞影音）

今(27)日凌晨4時許，南迴公路上發生一起貨車翻車事故，有男子看見貨車撞斷護欄，側躺在地面上，並且流滿地的柴油，有男子與友人發現後，趕緊持「球棒」猛力敲窗救人，並順利將貨車駕駛救出，所幸無大礙，男子還拍下流滿地的柴油，救援現場簡直危機重重；這起事故發生原因，有待警方調查釐清。

「社會事新聞影音」發布1段42秒影片，有男子今(27)日凌晨4時許行經該路段時，發現有輛貨車衝破護欄翻車，隨後有男子看到現場的慘況喊著「這真的吃力了，翻車了」，而男子與與友人走貨車尾走到貨車頭，友人看著貨車內受傷的駕駛卡在裡面喊著「人沒事啦」，但貨車駕駛仍無法自行逃脫。

於是，男子拿著球棒對著貨車駕駛的擋風玻璃猛敲，貨車擋風玻璃碎成蜘蛛網，也破了一大塊，貨車駕駛也順利被救出，男子也喊著「人沒事了，剛剛已經把人救出來了」，男子也拿著手機繼續拍著四周環境，也可看見、聽見消防車與救護車已經在場閃燈、鳴笛；男子也拍到車禍現場地面上全是貨車流出來的「滿地柴油」，救援現場簡直危機重重，一不小心恐怕釀成災。