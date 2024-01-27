近期網路流傳一段影片，有名男駕駛在停等紅燈時，與坐在副駕駛座的女子忘情地接吻，豈料下一秒便撞上前車，2人瞬間驚恐往前看，這一幕被前方車輛的行車紀錄器全拍下，遭網友調侃「若要人不知，母湯喔北啾」。

桃園警分局交通中隊分隊長沈見霖說明，35歲的熊姓男子於22日17時47分許駕駛自小客車，沿春日路往南崁方向行駛，但未注意前方車輛動態，追撞50歲陳姓男子所駕駛的自小客車，造成車輛保險桿輕微擦傷，雙方均無人受傷，後續理賠事宜由雙方協調中，警方也呼籲駕駛人行進間應隨時注意動態以免發生事故。