農曆春節7天連假將至，交通部公路局26日公布北區養護工程分局轄管桃園地區的疏運措施。（蔡明亘攝）

今年農曆春節連假有7天，交通部公路局今公布北區養護工程分局轄管桃園地區的疏運措施，特別提醒民眾預估桃園將有4波車潮，國道易壅塞路段也有替代道路可行，另台3線大溪路段也預估將有大量車流，呼籲用路民眾返鄉或出遊，可預先規畫替代路線。

北區養護工程分局交控中心表示，預估北部地區南下返鄉車潮將在小年夜2月8日連假首日至除夕上午會陸續湧現，雖然提早1天放假分散返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，北區養護工程分局已做好準備，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

交通部公路局26日公布北區養護工程分局轄管桃園地區的疏運措施。（北區養護工程分局提供／蔡明亘桃園傳真）

交通部公路局26日公布北區養護工程分局轄管桃園地區的疏運措施。（北區養護工程分局提供／蔡明亘桃園傳真）

分析近3年春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮，第一波南下返鄉圍爐：8日上午至9日除夕上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下（台15線70K鳳鼻~76K竹市延平路）會有較多車流。第二波初一拜拜、走春：10日初一全日車流無方向性，省道周邊廟宇、觀光風景區道路皆車多。

第三波初二回娘家、初三走春出遊：傳統習俗自11日初二至12日初三，長程車潮出現於各郊區省道，短程出遊預計自12日初三上午起至13日初四中午出現。第四波收假：13日初四下午至14日初五間出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

此外，北部各知名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段為2月10日初一至2月13日初四每日10時至晚間21時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街至大溪慈湖、台3線關西至峨嵋路段及台9線新店烏來沿線的各個風景區路段。

北區養護工程分局說明國道管制與替代路線規畫，預定2月12日初三至2月14日初五12至24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，北區養護工程分局配合規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，也是不錯選擇，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

關於公路局轄管省道的管制與疏導措施，北區養護工程分局表示，公路局北區公路新建工程分局辦理台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程，預定1月30日開放啟用，屆時台61線北上用路人，可直接使用台61線八里二出口匝道銜接台64線主線，有效節省使用平面道路停等壅塞時間。

台68線西行南寮匝道自2月7日小年夜前1天晚間22時至14日初五晚間22時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

台61線新港3街口自2月7日晚間22時至14日初五晚間22時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由2月7日15時開始持續封閉到15日初六上班日上午9時，預估在2月9日除夕至11日初二返鄉圍爐、廟宇祈福、走春及回娘家等傳統習俗，南下方向會有較大車流。

2月12日初三16時至14日初五，用路人陸續北返回工作崗位，北區養護工程分局為維持台61線疏運路廊用路安全，特別聘請義交於重要路口協助疏導，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，確保路口淨空，依序前進。

公路局呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網（https：／／168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。