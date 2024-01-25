八德三元宮主委呂林小鳳表示，考量現代人對待寵物如同自己的孩子，因此今年特別增設寵物平安燈服務。（陳夢茹攝）

八德三元宮首度推出寵物平安燈，有民眾帶著家中的烏龜前來。（陳夢茹攝）

八德三元宮、三元關懷協會一起捐助弱勢。（陳夢茹攝）

現代人多數都有飼養寵物，許多寵物更是成為家人心中的毛小孩，廟宇為跟進時代演變推出相關服務，八德三元宮首度提供點寵物平安燈，今早廟內出現柴犬、吉娃娃、烏龜、鴿子等動物，相當熱鬧。

八德三元宮主委呂林小鳳指出，八德擴大都市計畫區近年有不少年輕人移入，當地民眾也習慣在上班前、下班後順道經過廟裡拜拜，近期接獲很多信眾反映，台北許多廟宇已有增加寵物平安燈的項目，考量現代人對待寵物如同自己的孩子，因此今年特別增設寵物平安燈服務。

呂林小鳳表示，寵物的平安是每個主人最重視的，除了這次推出的寵物平安燈服務外，未來也會舉行寵物市集、寵物比賽等，今天一開放點燈便有許多飼主帶著心愛的寵物前來點燈，現場氣氛非常歡樂。

古太太帶著11歲的狗狗魯尼到三元宮點平安燈，她說，自己在三元宮當志工，這次首次幫寵物點平安燈，也是第1次得知原來寵物可以進到宮廟內，現在有許多人家中都有養寵物，寵物也是家裡的一份子，替寵物點平安燈的服務非常值得讚許。

三元宮委員張大哥則帶著家中6歲的吉娃娃到場，他表示，點點是從是流浪動物之家領養，當時在流浪動物之家時還曾被大狗咬傷，直呼近期真的有許多人詢問能否替寵物點燈。飼養柴犬Nei Nei的李小姐也贊同該服務，認為寵物已經是家人般的存在。

此外，現場除了有點寵物平安燈服務外，由100多個企業組織成立的三元關懷協會今天也捐贈物資給弱勢。呂林小鳳說，各里會回報需要關懷的對象，經訪視後三元關懷協會每個月會給予物資援助，三元宮則會給予2000元的救助金，這次共有8位弱勢人士受贈。