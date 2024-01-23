桃園市是工業大市，工業鍋爐全台最多達1078座，去年補助13座工業鍋爐汰換，改善量冠全國，減碳量達73座大安森林公園，秘書長詹榮鋒說，1個工業鍋爐等於好幾座大安森林公園的碳吸附量，目前桃園只剩最後1％，會持續努力，他也表揚14家低碳科技產業改善以及3家桃園生態城市造林績優廠商，期許在地企業為綠色永續桃園一起努力。

詹榮鋒說，桃園市政府為協助改善空汙，配合行政院跨部會推動「空氣汙染防制行動方案」，由經濟發展局「桃園市工業鍋爐改善補助計畫」協助桃園業者進行工業鍋爐改善，去年共補助13座工業鍋爐汰換，改善數量為全國第一，總計每年減少粒狀汙染物45.7噸、硫氧化物211.8噸、氮氧化物101.2噸，減碳量達1萬3140公噸CO2e／年，相當於73座大安森林公園1年的碳吸附量。

詹榮鋒說，截至今年1月，全市1078座工業鍋爐共計已改善完成1067座，達成率為99％，改善數量為全國第一，每年可減碳量達30萬5412公噸CO2e／年，約1700座大安森林公園1年的碳吸附量，剩下最後1％是因天然氣管線未鋪設或送氣量不足等原因而受阻，經發局會持續協助加速汰換。

詹榮鋒提到，另為協助引進低碳科技、發展再生能源或其他低碳產業，藉由「桃園市低碳科技產業補助及獎勵計畫」，提供引進低碳科技的營業場所及工廠最高50萬元的補助，鼓勵在地生產事業能進行自主改善。去年共補助14間廠商，每年減碳量可達2520公噸CO2e／年，節電量達492.3萬度，相當於14座大安森林公園1年的碳吸附量以及1.45萬戶1個月的平均用電量，「幾乎是1間公司就是1座大安森林公園！」

詹榮鋒說，除了以上各項補助外，經濟發展局也持續透過工廠低碳化輔導團，提供輔導資源，協助在地企業諮詢與改善評估，去年共輔導31家工廠，預估可創造6000萬元的周邊設備改善經濟效應，每年節省約145萬度用電／年、減碳量為約718噸CO2e／年，相當於4280戶1個月的平均用電量、4座大安森林公園1年的碳吸附量。

詹榮鋒說，今年度桃園市低碳科技產業補助及獎勵計畫將於第一季開放申請，希望藉由持續輔導資源及補助的搭配，協助產業順利完成低碳轉型目標，他強調，追求產業經濟發展同時也要達到永續經營，盼桃園成全國節能減碳的典範和標竿。