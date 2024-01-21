桃園28歲高姓騎士飲酒後，21日凌晨欲返家休息，為貪圖方便，騎機車沿中豐路一路逆向，被巡邏中的龍潭警分局警專實習生發現。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園一名28歲高姓騎士飲酒後，今凌晨欲返家休息，離開時為貪圖方便，騎機車沿中豐路一路逆向，被巡邏中的龍潭警分局警專實習生發現，不料該騎士見警方攔查拒絕停車反而加速逃逸，最後竟棄車假裝成散步民眾，遭員警一眼識破，不僅測出酒測值超標，還依公共危險罪逮捕送辦。

龍潭警分局中興派出所警員蔡震東、鄧正斌與實習生唐國睿，凌晨執行巡邏勤務時，巡經中豐路中山段時，發現一名騎士騎乘機車沿路逆向，便將其攔停，不料該騎士見警方攔查拒絕停車反而加速逃逸，並竄進小巷將車輛棄置路邊民宅前，故作鎮定假裝散步民眾，卻遭唐國睿一眼識破，藉機向騎士攀談。

言談間，騎士散發濃厚酒氣，經員警良性勸說後才坦承自認小酌幾杯沒問題，便貪圖方便酒後騎車，員警對其實施酒測，酒測值明顯超標，警方隨即將高男依公共危險罪逮捕送辦。

攔查酒駕過程中，唐國睿以敏銳觀察力識破酒駕騎士假裝民眾散步，並在旁見習酒測器操作方式及攔停違規車輛相關流程，他表示，這是第一次使用酒測器並查獲酒駕現行犯，讓他的實習經驗更豐富，也能確實達到學長們實務經驗傳授的效果。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，實習訓練是每位未來的警察必經歷程，警察工作除了要時時精進自我的法律素養外，各種執勤要領、態度及與民眾應對進退等，都需要時間淬煉及經驗傳承，期待實習生在實習期間都能學習前輩的寶貴經驗，畢業後順利與學長姐們並肩奮戰，共同為警察任務努力。