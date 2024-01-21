台中市一名19歲林姓女大學生，日前與友人至南屯區知名夜店徹夜狂歡，酒後不僅未改搭計程車回家，竟心存僥倖騎車上路並載乘友人，不慎在西區忠明南路與向上路口追撞停等紅燈的普重機。

據了解，案件發生在1月8日，第一警分局公益派出所警員江育呈、馮婕妮獲報，趕抵現場後立即對女大生實施酒測，發現酒測值高達0.43毫克嚴重超標，除遭現行犯逮捕外，友人還得連坐受罰，實在得不償失。

警方表示，現場是機車追撞機車的車禍，事發現場柏油路上遍布機車的撞損零件，在場4人皆有不同程度的傷勢，林姓女大生在警方詢後，依法移送台中地方檢察署偵辦；警方提醒，預防酒駕人人有責，女大生同行友人，也因不予勸導卻共乘被開罰。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第35條第8項，汽機車駕駛人駕駛汽機車，經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0點25毫克，或是血液中酒精濃度達百分之0點05以上，年滿18歲的汽車同車乘客，處新臺幣6000元以上15000元以下罰鍰。另機車同車乘客裁罰則為新臺幣6000元以上至9000元以下罰鍰。

第一分局分局長鍾承志在此呼籲，酒後駕車開罰重輒註銷、吊扣牌照，超過法定標準值更要移送法辦，年未春節將至，應酬聚餐多，請民眾切勿心存僥倖，酒後駕車以觸法，養成「開車不喝酒，酒後不開車」的習慣，避免憾事發生。

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