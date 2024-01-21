高雄市一名18歲林姓男子，2022年2月10日下午2時許，在住家大樓樓梯間，發現弟弟正在撫摸讀國一小女友（A女）的胸部及下體，竟偷拿手機錄下影片及照片共7個檔案，之後還分享給朋友，遭到PO到臉書群組，林男被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例等起訴。

法院審理，林男坦承有拍攝，但辯稱：我不知道A女未滿18歲。辯護人則以稱：林男領有輕度身心障礙證明，與一般人的認知能力有落差，且A女打扮成熟，故林男在拍攝時，確實不知A女未滿18歲。

而證人林男的前女友（A女同校學姊B女），在檢警偵辦時指稱：我哥哥和林男、林男弟弟認識，我因而認識林姓兄弟，後來開始和林男交往，他知道我是國二學生，應該也會知道A女是國一年學生。另外，也有2名女證人（C女、D女）指稱，林男知道A女是國一學生。

法官審酌，3名證人均認識林男及A女，B女收到偷拍檔案後，上傳到林男所建立的臉書群組時，群組內有林姓兄弟及3名證人，而B女又建立Instagram群組，群組成員有B女等3名女證人，後來B女將群組名稱改為「內有白癡」，並傳送林男弟弟與A女坐在樓梯間的合照，並傳送訊息「可憐」、「A女很醜」，D女、C女則分別表示「對啊」、「為什麼是A女啊」，B女回：「笑死」、「祝他早日被綠」。

法官認，B女、C女、D女雖為A女友人，但均未與A女有特別良好、深厚之情誼，反而與林男之情誼較佳，因此她們應無構陷林男的動機。B女等3人的證詞具有一定的可信性。

法官認為，林男因一時思慮不周，在A女不知情之情形下，拍攝A女猥褻行為的電子檔案，且犯後僅坦承犯無故竊錄他人非公開之活動罪，對於以違反本人意願之方法，使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，卻否認當時已知道A女年紀，所為實屬不該。日前依法決，林男犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年10月。可上訴。

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