海倫娜英格勒特在片中有一段令人臉紅心跳的3P床戲。（天馬行空提供）

電影《上流誘惑》改編自艾迪塔芙娃斯卡暢銷小說，由波蘭新銳女導演瑪麗亞薩多夫斯卡執導。這也是她繼《性我者得自由》、《拜金女王的性愛派對》後，再次挑戰直指社會問題的情慾電影。片中許多案例靈感取自真實事件，其中的性愛影片偷拍外流案，更在爆發時引發波蘭整個社會譁然。

導演瑪麗亞坦言，這起事件發生在電影決定拍攝後，但當中涉及網路時代「個人隱私遭侵犯」、「性剝削」甚至「性暴力」等問題，與電影主題不謀而合，意識到這些並非個案，而是整個網路社會必須直視的課題。她也一直希望能拍一部關於＃Metoo的電影，以具有娛樂性的故事，喚醒大眾對於身體自主權、性別平權等重要課題的重視，「這個主題還沒有在波蘭電影或藝文作品中被討論過，我們整個主創團隊都希望這不僅是部普通的電影，更是一場革命的開端。」

片中女主角伊內姿為了從不起眼的編輯轉型成擁有高流量的網紅，不惜一切也要把握眼前機會和前足球金童搭上線，從進入對方私宅進行貼身採訪，到整天形影不離地泡在一起，只為了追求粉絲數和流量的提升。飾演該角色的是出身演藝世家的波蘭年輕女星海倫娜英格勒特，她在片中先後與飾演天菜前輩的歐洲時尚寵兒安德烈亞普雷蒂、波蘭人氣男星佩卓史特拉莫斯基有全裸演出，甚至有一段是令人臉紅心跳的3P床戲，讓導演瑪麗亞直言，「這可能是波蘭電影中少見的激情三人行！」

《上流誘惑》將於2月16日在台上映。