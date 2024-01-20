馬來西亞賀歲電影《龍龍龍龍》日前到吉隆坡附近商場宣傳，有許多藝人到場，但沒想到卻一名男子混在人群中，偷拍現場女藝人和女助理的裙底，男子被發現後，急忙要逃跑，好在被DJ林德榮和其他人一起制服住，而林德榮也出手教訓變態，事後他也在網上道歉，表示願意負責。

據當地媒體報導，昨（19日）晚間，《龍龍龍龍》團隊在購物商場宣傳，怎料，韓曉噯、江穎怡、劉靜儀等女藝人卻注意到，有一名男子將手機放在紙袋裡，混在人群中，偷拍女性裙底，現場包含藝人在內，多位女性受害，男子在惡行被發現後想逃跑，被林德榮和他旗下新藝人Henry加上送外賣司機，一起合力逮捕偷拍狂。

事後林德榮也把抓住男子的影片PO在自己社群媒體上，他表示「我承認我衝動了，但是大家應該知道現在這些變態之徒有多瘋狂」，他提出過去受害的例子，指出這些慣犯讓他很憂心，不過他也為自己動手的行為道歉「對不起，我忍不住了，我們都有子女，我們都有責任保護身邊的人，但是我知道我沒有權利動手，對不起。」並表示願意接受一切法律制裁。

馬來西亞電影《龍龍龍龍》宣傳時，多名女藝人被偷拍裙底。(圖／韓曉噯 IG)

此外，被偷拍的女星韓曉噯也上傳影片，說她打開對方手機後，發現了其他女生的裙底偷拍照，她說「即使那種洞口很小的，也拍得到，請各位女性多加小心 。」

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