台中市警方去年巡邏發現1輛自小客停在路旁怠速，認有違反《空氣汙染防制法》執行盤查，發現黃姓男駕駛面露酒容，認其有酒駕行為要求酒測遭拒，當場製單告發，經台中市交通事件裁決處裁罰18萬元，另吊扣連姓女車主牌照24個月，黃男不服提訟，主張警員違法攔查，且待在車內等候代駕駕駛前來，並出示LINE對話佐證，法官認警員攔查過程不符合《警察職權行使法》，亦無法證明黃男有酒後駕駛行為，判撤銷原處分，仍可上訴。

黃男主張，2023年2月12日凌晨3點，當時在車內休息，因為悶熱才開啟車輛吹冷氣，並無駕駛行為，且當時已經以通訊軟體聯絡代駕司機前來搭載，有LINE對話可證，另依《警察職權行使法》第8條規定，警員不得任意將車輛車門打開，甚至以酒精檢知棒進行酒精檢測，故警員行為屬違法攔查，違反正當行政程序，請求原處分撤銷。

台中市交通事件裁決處答辯稱，按空汙法規定，汽車於道路上怠速停車超過3分鐘應受罰，因此警員巡邏發現黃男駕駛車輛怠速違反規定，遂上前盤查，發現黃男有酒容，且坦承甫喝酒，坐在駕駛座上已屬可立即駕駛離去狀態，要求進行酒測遭拒，黃男理應受罰，裁處18萬元罰款，而連姓女車主未善盡車輛管理、監督之責，吊扣牌照24個月。

法官認為，黃男在2點44分許有撥打電話給計程車駕駛，3點2分再以通訊軟體傳送訊息向計程車駕駛告知「不用來了」、「要去做筆錄」等，足徵黃男為警攔查前，已聯絡並等待代駕前來搭載，應無駕駛車輛意思。

另法令明訂，欲對怠速停車勸導或裁罰，以3分鐘為據，根據警員密錄器影像，無法證明黃男怠速時間多久，警員攔查車輛，難謂有何正當依據，則後續舉發行為及原處分，即有瑕疵而難以維持，黃男訴請撤銷原處分，皆為有理由，應予准許。

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