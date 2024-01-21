桃園市中壢區公所21日寒冬送暖活動，中壢仁海宮贊助發放每戶2000元禮金與1份平安麵。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區公所21日寒冬送暖活動，大和開發建設有限公司捐助每戶1袋民生物資。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區公所21日舉行桃園市中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動，共1893戶受惠。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區公所為關懷弱勢族群，自2009年起每年在歲末寒冬農曆春節前夕，舉行寒冬送暖活動，受惠戶數逐年增加，今年共1893戶弱勢家庭，獲得中壢區公所、中壢仁海宮及大和開發建設有限公司捐贈的禮券、禮金與民生物資等，盼讓弱勢家戶感受社會溫暖，為寒冷天氣注入暖流，讓愛與關懷年年延續。

中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動今登場，今年除了公所提供每戶300元禮券外，也有仁海宮贊助發放每戶2000元禮金、1份平安麵及大和開發建設有限公司捐助每戶1袋民生物資，另救國團桃園市工青四隊也號召20位志工到場，以實際行動協助活動。

桃園市副市長蘇俊賓表示，今是農曆過年前的溫暖場合，他觀察到許多人過去曾獲社會支持，有成就後發願回饋社會參與公益活動，這是種下善的循環。感謝中壢區公所、仁海宮、大和開發等單位，在中壢每個地方都種下善的種子。而市府的角色則是要幫助需要照顧的家庭，想辦法結合勞動局、青年局和教育局等相關局處，創造更好的就業條件，讓這些家庭得到更多支持，市府會持續和大家走在一起。

中壢仁海宮董事長王介禧說，感謝市府和公所結合善心人士舉行寒冬送暖活動，讓需要幫助的人過個溫暖的新年，仁海宮非常認同與支持，依公所造冊的戶數，每戶發放2000元春節禮金和物資。同時也感謝大家長期對仁海宮的支持，讓他們有能力投入更多公益慈善事業造福社會，讓社會更溫馨和諧。

中壢區長李日強說明，活動通知單於前2周寄發，通知低收入戶今至公所領取禮金、禮券及物資，為避免造成領取物資時的擁擠狀況，採人潮分流管制方式提升領取效率，共分4個時段領取，今年共1893戶弱勢家庭受到政府及社會溫暖的關懷。

李日強表示，公所結合民間善心團體，藉由年節前的關懷送暖活動，照顧中壢的弱勢家庭，讓每個家庭能暖心過好年，也期盼有更多民間團體、社會大眾能共襄盛舉，提供弱勢家庭更多元的溫暖與關懷，讓弱勢家庭感受到社會溫暖，為寒冷的天氣注入一股暖流，期盼愛與關懷能年年延續。