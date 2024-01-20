為什麼看別人騎車都好好玩！有女騎士日前行經新北市新莊區環河道路時，跟在1輛休旅車後方，疑似耐不住性子，便勇敢的跨越雙黃線逆向往前衝，遇到對方來車閃大燈警示，便趕緊煞車要切回原道上，但不慎擦撞到休旅車，整個人連人帶車「雙腳大開」衝向草皮；對此，網友看了也傻眼表示，「在草地上往那夕陽騎去，青春感真是十足」。
YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新莊區環河道路上，由於沿路雙黃線居多，騎士們皆乖乖地跟在1輛休旅車後方騎行，不料，卻有1名女騎士耐不住性子，便跨越雙黃線逆向勇敢直衝，遭到對向機車騎士閃燈示警。
此時，女騎士發現後煞車閃過要切回原車道，但不慎擦撞到原車道的休旅車，連人帶車衝向一旁的草皮，「雙角大開」停在草皮上，而遭擦撞的休旅車則減速停下亮起雙黃燈，後方的騎士也煞車減速，並且小心翼翼的閃過；對此，該頻道也在標題寫下「天氣好突然想越野」。
影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「為什麼看別人騎車都好好玩」、「騎士違規跨越雙黃線超車就是有錯」、「在草地上往那夕陽騎去，青春感真是十足」、「不知道為什麼，之前看頻道的影片多是憤慨，但這個影片我笑翻」、「從未見過如此高超騎車技巧，在下佩服！」、「從逆向超車，我就一直注意什麼時候會出意外」。
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