今日是高中生學測首日，負責高雄二考區的國立中山大學考場首節數學A考試就傳出5項違規，包括未帶有效證件且未在時間內送達、攜帶穿戴式裝置、鈴響仍繼續作答、鈴響前動筆簽名、手機發出聲響等違規。

高雄高師大考場第一節考試未傳出有違規項目，但中山大學卻已有5項違規，包括未帶有效證件且未在時間內送達、攜帶穿戴式裝置、鈴響仍繼續作答，制止一次後仍繼續作答、鈴響前動筆簽名、手機發出聲響等違規。