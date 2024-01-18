半導體為我國產業根基，為維護產業優勢，中原大學表示，將於113學年度成立半導體產業學院，其中包含半導體材料與光電檢測碩士學位學程，以及規劃增設半導體產業碩士專班及半導體產業博士專班，致力成為台灣半導體產業重要的「人力銀行」之一。

中原大學理學院院長吳宗遠18日指出，為達成半導體人力銀行之目標，將開設晶圓技術模組、半導體設備檢測模組、製程技術模組、積體電路設計與測試模組，以及半導體封裝模組等課程。此外，和世界先進合作開設半導體製程實務課程，並且和具全球影響力的半導體公司合作開設四大學程，包括：元件整合學程、製程模組學程、儀器工程學程、智慧製造學程，每一學程有8-12門必修課，2-3門選修課，學生完成該學程可取得學程證書，未來具有進入半導體公司工作的優勢。

中原大學也與台灣應材開設半導體設備課程，吳宗遠指出，應材是全球最大的半導體設備商，而建立此商業版圖的關鍵人物即是中原大學化工系57級的校友王寧國博士，他也因在半導體設備的重大貢獻入選2017的矽谷名人堂。除此之外，中原大學也和合晶科技、晶彩科技、佰鴻工業、日月光半導體、南茂科技及景碩科技等成立半導體產業就業學程，使學生更加瞭解產業實務。

中原大學表示，為了使中原大學的半導體人才培育和國際接軌，中原物理系和美國天普大學的電機系合作設立3＋2學碩雙聯學程，並計畫與馬來西亞著名的UTAR大學合作半導體的新型國際專班學程，正送教育部審核中；而參與合作的廠商包括新應材、南茂、德微和亞昕科技，希望能吸引優秀的國際生來台就業。

吳宗遠強調，台灣半導體的產值於2022年的4.5兆，約佔總體GDP 21兆的20％，但從業人口僅45萬人不到，相當於2％不到的人，卻貢獻了20％的產值，說明了半導體確實是台灣極具優勢的民族產業。他分析，綜觀半導體產業的研究發展，從貝爾實驗室的電晶體，江崎玲於奈在索尼公司的穿隧二極體，至德州儀器研發出的積體電路，IDM大廠Intel，到晶圓代工富國神山台積電等皆是在業界進行研發，因此中原大學在半導體人才的培育上，一直和企業緊密合作。

中原大學在研究上，藉由合晶科技的技術合作與捐贈，建立以數位光學為基礎的晶元缺陷分析系統，聚焦半導體材料的特性檢測與元件特性量測，這是發展新穎、次世代半導體材料的關鍵研究之一，此外，為了能夠在特殊的化學品，如光阻劑的開發，不再受限於他國，中原和新應材公司合作，在中原大學化學系成立共構實驗室，由化學系的老師和新應材的研究人員共同於中原大學指導研究生進行半導體特殊化學品的研發。