在「半導體即國力」成為各國發展顯學的同時，以半導體產業為出口主力的南韓也不甘示弱，總統尹錫悅15日披露，南韓政府正在首爾南部打造全球最大規模半導體超級聚落，預計總投資規模將達622兆韓元（約新台幣16兆元）。

尹錫悅在京畿道水原市的成均館大學自然科學校區出席民生研討會時公布政府的相關計畫。他表示，南韓目前半導體領域的就業崗位約有18萬個，一旦該半導體聚落打造完成，光是在工廠部分就可增加7萬個工作機會，預計在未來20年這項發展計畫至少可產生300萬個工作機會。

尹錫悅強調，政府將動用所有資源來贏得這場晶片戰爭，並看好聚落成形帶來的商機，可吸引外資蜂擁而至。

根據南韓產業通商資源部與科學部的聯合聲明，這個規模龐大的半導體產業聚落將包括京畿道南部的多個工業園區，總面積高達2100萬平方公尺，到了2030年產能將達每月770萬片晶圓。

為了推動半導體產業持續發展，尹錫悅表示，原本今年即將到期的的半導體投資減稅政策，效期將會延長，今後也會繼續實施投資減稅政策。