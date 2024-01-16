00911於2023年調整配息頻率，由不配息改為半年配息，喜好全球龍頭半導體的投資人來說，用新台幣就能夠投資在全球上市的半導體公司，建議此時可布局00911，掌握全球半導體成長優勢。

兆豐洲際半導體ETF基金研究團隊表示，半導體庫存調整近尾聲，矽晶圓產業復甦在2024年出貨量將出現反彈，人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、5G、汽車、工業應用等需求，帶動晶片需求增加，預估今年將可恢復正成長，這股AI應用熱潮，反彈動能將持續到2026年；全球半導體產值至2030年預估仍維持高度成長，半導體產業預估達翻倍。

兆豐洲際半導體ETF基金研究團隊表示，洲際半導體指數評價相對具吸引力，加上該指數篩選未來性相對較佳的個股，掌握科技趨勢脈動，每年四季調整權重，掌握科技股輪動先機。相較以往的費城半導體指數，洲際半導體指數成份股亦網羅更多全球的半導體龍頭企業，包含美國的超微、德州儀器、美光科技及台灣的聯華電子等，均代表產業關鍵地位，更凸顯洲際半導體指數為費城半導體指數升級版的投資價值。

2024年全球股市氣氛仍較謹慎樂觀，洲際半導體指數具有反彈力道，加上篩選具備評價面優勢、產業利基、業績成長、趨勢創新等四大面向的優質題材，更有助長線走勢續航力道，透過00911精準布局全球關鍵半導體，掌握未來長線的漲升空間。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時，不妨將上述條件納入評估依據。