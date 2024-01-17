國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇表示，總統大選已順利落幕，選後市場焦點將轉向明日(1/18)的台積電法說會及月底的FOMC會議，市場預期可能因調整降息腳步而出現震盪，但景氣基本面回升仍將吸引長線資金進駐，可關注具題材或高成長動能之族群，或透過市值型ETF如國泰台灣領袖50 ETF基金(00922)布局，把握台股2024景氣回升行情。

00922聚焦市值大、獲利佳的50檔台股領袖級企業，據Bloomberg數據，00922追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數，與台股大盤相關係數高達0.98(2023/1/16~2024/1/16)，是相當具有代表性的標的。在指數前瞻性方面，台灣碳交所已在去年底上架首批國外碳權進行交易，表示企業跟上低碳轉型勢在必行，00922追蹤指數考量「企業低碳轉型分數」，兼顧市值與長期發展趨勢。