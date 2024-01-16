上市半導體設備大廠京鼎遭駭，威脅公布機密資料。（圖／京鼎官網）

上市半導體設備大廠京鼎傳出遭駭客入侵，且駭客還挾持公司官網，並昭告天下內部資料已被竊取，甚至警告京鼎、京鼎員工及客戶，如果公司置之不理，拒絕支付贖金，將會在網路上公開客戶機密資料，行徑相當囂張。

駭客在京鼎官網留下大量訊息，除了告知京鼎的客戶，已經掌握所有的客戶機密資料，如果京鼎不願付款就會被公開，駭客還嗆聲京鼎員工，「如果管理層不聯繫我們，你們將失去工作，我們能徹底摧毀京鼎的資料庫，無法恢復。」

駭客還在網站上解釋，為何京鼎應該要將此事當真？他們自稱不是政治動機的團體，唯一的目標只是想要拿到錢，如果支付贖金就能提供解密軟體，並銷毀已經被盜的資料，「將這筆費用視為培訓IT人員的經費，因為公司的漏洞，我們才能攻擊你們。」

事實上，上市櫃大廠遭駭客入侵時有所聞，多半是私下解決，但相當少見的是挾持公司官網，甚至直接嗆聲已掌握內部資料，並要求公司支付贖金，目前確切狀況仍待釐清，京鼎尚未有進一步回應，以及是否有向警方尋求協助。