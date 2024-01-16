劉俊謙這回飾演駭客，跟以往的角色風格大相逕庭。（華映提供）

香港犯罪動作電影《潛行》由男神劉德華（華仔）監製主演，領軍林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出，其中在台灣影視上多有發揮的港星劉俊謙，在片中扮演駭客，協助華仔可以更國際化的快速販毒，兩人有多場對手戲，劉俊謙笑說：「見到劉德華先生心跳會加速。」

劉俊謙去年接連以多個作品，打開在台灣的名度，先在Netflix話題影集《此時此刻》中演出個性可愛外送員，角色討喜大受觀眾喜愛，又在電影《小曉》飾演暖男老師，獲得觀眾認同，這回在最新電影《潛行》中則化身為厲害的駭客，戲路多變。

其實劉俊謙對電腦知識並不熟悉，「我本來對駭客做了田調，在網路上查了一些資料，但編劇和監製劉德華特別提醒我不要特別做太多功課，因為這個角色對駭客的作業非常熟練，應該要呈現出輕鬆自在的樣子更為適合。」他扮演的天才駭客主導了網路世界的攻防戰，為了演出苦練許多網路的術語，但實際上根本不知道那些文字是怎麼操作。

劉俊謙回憶說：「這次拍攝很密集，有時1天的拍攝時間很長，讓我有很多和劉德華獨處獨的時間，他會主動關心我之前在拍什麼，之後又要拍什麼，做了一些交流，他也跟我說了很多關於電影及角色的細節，讓我更快進入狀況。」雖然和華仔不是第1次合作，但他承認仍出現小影迷的現象，「見到劉德華本人，我還是會心跳加速，但我也常和他討論如何演繹這個角色。」

而劉俊謙透露因為之前的合作，讓他這回與劉德華對戲時，不會太過緊張，讓他最難忘的是這次拍攝時間很長，他拍到後來都覺得有些疲憊，「但我看到華仔哥身兼主角和監製，長時間拍攝下來，還是很有精神、很專業，沒有疲態，覺得要激勵自己應該要跟他一樣。」