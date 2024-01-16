「這是我結婚的地方，如今因為父母的葬禮，我又來了」，南韓殯葬館業者感嘆，已經越來越常聽到這句話。在少子化與高齡化的趨勢下，南韓也有越來越多人選擇不婚，許多原本舉辦婚禮的場所面臨營運困境，進而選擇改裝成殯儀館。

南韓國稅廳透露，國內婚禮會館在2018年1月有1030家，但去年1月已銳減至754家，短短5年內就減少26.8%。

據韓媒《中央日報》報導，釜山地區最大的殯儀館「市民殯儀館總店」曾經也是婚禮會館。市民殯儀館代表文成勛（音譯）表示，以總店來說，4年到5年前，每個月有100人左右的葬需求，如今增加了1倍，「嬰兒潮世代已經邁向高齡化，葬禮的需求預計將進一步增加」。

報導中指出，婚禮會館變身為殯儀館是受到結婚人數減少的直接影響。根據南韓統計廳編製的《2022年新婚夫婦統計》顯示，2022年南韓新婚夫妻為103萬2253對，創統計以來最低，預估去年的新婚夫婦更跌破100萬對大關。