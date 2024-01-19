113學年度學科能力測驗將20日至22日3天連續舉行，19日下午開放查看考場。台大特殊試場共提供141名考生考試，今年為輪椅族特製可增高的桌子，不再需要墊磚頭。

台大註冊組長李宏森表示，今年共有141名考生於25間試場進行考試，其中以學習障礙55人最多，其次依序是自閉症34人、視覺障礙16人、情緒行為障礙14人等。

李宏森提到，考場另外也準備3間單人試場，因應部分考生會不自主發出聲響，以免考試時干擾。另外，考生可依個人需求向大考中心申請輔具，像是視障生如需要放大鏡、擴視機、點字機、觸摸顯示器等，而考生如因健康狀況，必須定時服用藥水或喝水、擦汗與監測心跳、血氧等，只要通過核准，都能採用。

李宏森也說，過去台大是以磚頭墊高桌子，為了讓考生在作答時更為舒適，今年則特製6張可以調整桌腳高度的輪椅專用桌，李宏森也提醒考生注意考場規則，所有的答題卷都必須要用正楷簽全名，監試人員巡場時若發現沒簽名，會以小卡片加以提醒。另外每年都會有人手機未完全關機，放在置物區仍發出聲響，違規而被扣分，也籲請多加留意。

李宏森也指出，考量到考試期間寒流來襲，考生可以帶暖暖包入考場，但須配合監試人員檢查。