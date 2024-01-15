《我們的藍調時光》演員15日進行演員徵選複試，導演林孝謙（左起）、監製柴智屏、導演李青蓉擔任評審。（米神國際提供）

米神國際籌備1年的旗艦華語影集《我們的藍調時光》15日舉辦演員徵選複試，由米神國際董事長柴智屏與《我》劇導演林孝謙、李青蓉親自擔任評審，現場充滿「青春荷爾蒙」，30多位參加徵選複試的年輕演員中，赫見李㼈女兒李紫嫣也在試鏡名單中，試鏡過程李㼈全程陪同，星爸比女兒還緊張。

米神國際去年1月宣布搶下韓劇《我們的藍調時光》版權，當徵選劇中年輕演員消息一曝光，隨即湧進超過千人報名，其中80％皆為不到25歲的年輕演員，包含素人、模特兒，更驚見多位星二代名列其中，積極爭取參與這部眾所期待的華語旗艦影集，成為年輕版的李秉憲、申敏兒。

柴智屏表示，這次在討論改編《我們的藍調時光》的劇本過程中，特別加重主角們年輕時的戲份，「本次演員徵選報名之踴躍超出預期，其中許多外型與演技令人期待的年輕人，證明台灣不缺有潛力的年輕演員，但需要更多平台提供他們演出機會。」柴智屏一向對演員的挑選與培養慧眼獨具，相信藉由國際級IP在地化的改編方式，可培養台灣有潛力的年輕演員，她強調：「台灣極需要年輕實力演員承接國際市場。」

參與本次複試者中有人具韓國留學經驗，想嘗試演出這麼棒的IP，有人沒看過原劇，但媽媽是《藍調時光》鐵粉，激動叫她一定要來試戲；試鏡過程中演員們真摯的表演以及即興的臨場發揮，讓過程笑料不斷，也讓3位評審讚嘆台灣真的有很多很棒的演員；年輕演員們也把握機會，踴躍跟監製及兩位導演討教試鏡技巧以及成為演員的心態平衡等問題，最後更是排隊合照，為複試畫下完美句點。