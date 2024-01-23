桃園市八德區公所與八德藝文協會合作，邀請書法名家坐鎮，免費寫春聯贈送給民眾，讓民眾歡心過年。（陳夢茹攝）

桃園市八德區公所與八德藝文協會合作，邀請書法名家坐鎮，免費寫春聯贈送給民眾，讓民眾歡心過年。（陳夢茹攝）

龍年春節將至，桃園市八德區公所與八德藝文協會合作，邀請書法名家坐鎮，免費寫春聯贈送給民眾，讓民眾歡心過年，現場除了有一般門聯外，還有時下最受歡迎的特色方斗春聯，還可以客製化專屬的特色春聯，即便天氣寒冷仍湧入大批排隊人潮。

書法家、八德藝文協會理事長陳再旺說，過年期間家家戶戶都會張貼春聯，使得整個環境喜氣洋洋，近年來學習書法的年輕人越來越少，有逐漸式微的趨勢，憂心傳統文化失傳，因此八德藝文協會會深入社區推廣，不僅如此，他也有在坊間、學校內教授書法，希望能向下一代傳承這項傳統。

陳再旺指出，一般的門聯有上下聯及橫批，現代人的家門口，有時因為牆面材質、考量雨天會掉落等因素，現在趨向偏好張貼方斗春聯，方斗春聯只需要在家中牆上張貼1張，而且可以發揮更多特色寫法，自己則是會依每年生肖不同，用創意書寫出與生肖有關的字樣，還可以客製化寫下專屬的新春祈福的字詞，創作出獨一無二的春聯。

八德區公所區長蔡豊展表示，公所自2021年起與八德藝文協會合作辦活動，至今已邁入第4年，這次邀請到陳再旺、許東吳、陳東明、李美嫺、林楷岫及黃慶章共6位書法家現場揮毫，讓民眾可以拿到熱騰騰又免費的春聯，也期盼讓年節的傳統文化能繼續延續下去。

蔡豊展另提及，八德公所館舍老舊且沒有洽公停車空間，加上位處馬路轉角處，常因視線死角導致多起交通事故，將力爭北區青年活動中心旁、近2000多坪的空地，盼用來建置新公所，經費初估約需4億多元，會努力為地方爭取。