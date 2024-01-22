台北市1名27歲黃姓男子，日前深夜乘坐友人車子，遭警方臨檢，因為太緊張露餡被當場查獲毒品、槍枝及子彈，警方依毒品及槍砲罪將他移送法辦。
警方表示，台北市保大於17日深夜在台北市士林區執行路檢勤務，攔停一輛可疑自小客車，發現副駕乘客黃姓男子神情緊張，行為舉動怪異，隨即在副駕座椅下起出槍枝1枝、彈匣內有子彈7顆及第三級毒品愷他命香菸等違禁物，當場人贓俱獲。
保大分隊長劉韋伶表示，員警攔停汽車並請駕駛人出示證件時，發現副駕駛座黃嫌神情有異，眼尖員警在黃嫌座椅下發現有1個紙袋，藏放改造手槍1把、子彈7顆及第三級毒品愷他命香菸8支等違禁物，全案依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」移送偵辦。
北市保大呼籲，法網恢恢疏而不漏，民眾要守法守紀，不要心存僥倖，適逢農曆春節即將到來，警方會加強重要節日安全維護工作，穩定社會治安，讓民眾能安心過好年。
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