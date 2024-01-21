國民黨主席朱立倫今（21日）下午與侯友宜在國民黨雲林縣黨部向鄉親謝票，他表示希望黨內團結一致讓韓國瑜當選立法院長；他也稱讚擊敗現任立委蘇治芬的丁學忠「展現台灣人的面子」。

朱立倫抵達時接受媒體採訪表示，非常堅定的支持韓江配，尊重所有的立委的意見，但是最後大家一定是團結一致。他也會明確向黨籍立委表示這一場立院龍頭是臺灣新政治的開始，一定要清清白白、實實在在、團結一致、團進團出，用堅定的立場表達國民黨堅定支持改革的決心。

朱立倫稍後在茶會中致詞，又強調一次希望黨內團結一致，讓韓國瑜當選立法院長。

朱表示，國民黨有決心改革，要找更多的年輕人，這次提名15名40歲以下青年參選立委，有10人當選，是立法院黨團中平均年齡最低的，國民黨一定要不斷地改革，繼續向前走，培養更多的年輕人，未來才有希望，年輕人真的越來越重要。

朱立倫誇讚丁學忠，他（指丁）的選舉讓他緊張得要死，電視開票看起來輸，但許宇甄（新科不分區立委）卻說當選，他還罵許宇甄，直到許逐一念票數，他才相信確定贏了！

朱立倫說，丁學忠這一席很重要，「他的對手大家都知道嘛」，丁能夠贏實在是展現台灣人的面子，也展現大家努力的結果。 二選區的邱良閱落敗，要繼續打拚，將來把山線立委贏回來。

丁學忠致謝表示，他從體重70公斤掉到61公斤，需要急速增胖，國民黨現在是國會最大黨，未來民生法案一定會積極爭取，張麗善縣長希望65歲以上長者健保費由中央負擔，他已責成國會主任列為第一個爭取的法案。另外，他也會提案把農水署改制回民選的水利會，有選舉才有壓力，員工才會盡全力協助農民，現在的水利會完全失去功能。

朱表示，這次立委席次只到雲林，嘉義、台南、高雄、屏東還沒贏，他現在有一個決心就是下一屆一定贏回來，「一路電下去」，他有一個目標是培養年輕人，希望看到未來的縣長、市長、基層議員、代表，都是國民黨新的一代，這樣就對得起台灣、對得起國民黨。