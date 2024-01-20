雲林縣現任立委蘇治芬尋求三連任立委落敗，日前她在臉書貼文「我們沒有輸，我們是輸在虎尾」、「我在虎尾的得票數居然就是政黨的得票數，一票不差，啼笑而已」。從立委選票、總統選票、政黨票分析，丁學忠個人特色吸引非綠選票支持。

本次海線立委得票數為丁學忠8萬4736票、蘇治芬8萬1707票，郭炳宏、吳炳輝、陳俊龍、李昭儀共1萬095票，無效票4669票，投票率66.2％史上最低。

政黨票得票數方面，民進黨在海線11鄉鎮得票7萬1893票、國民黨5萬7185票、民眾黨3萬6359票；換句話說，蘇治芬獲得非民進黨選票9814票，丁學忠獲非國民黨選票2萬7551票。

虎尾鎮的政黨票得票數為國民黨1萬4492票得票率35.45％，民進黨1萬4345票得票率35.09％；換句話說，國民黨、民進黨基本盤支持者在虎尾鎮平分秋色。而民眾黨在虎尾的政黨票多達9384票、得票率22.95％。

立委選舉結果丁學忠在虎尾鎮橫掃2萬3596票、蘇治芬得票1萬4435票，換句話說，蘇治芬僅保持住民進黨基本盤票源，丁學忠則囊括國民黨、民眾黨選票大部分。

再從總統選票來看，賴清德在虎尾鎮獲1萬6327票，比蘇治芬還多1892票；侯友宜在虎尾鎮獲1萬3473票，則少於丁學忠1萬0123票；柯文哲在虎尾獲得1萬1842票。

總結來看，虎尾鎮泛綠支持者的投票行為：賴清德大於民進黨大於蘇治芬；泛藍（非綠）持者投票行為：丁學忠大於國民黨大於侯友宜。

雲林縣接下來還有虎尾鎮長及麥寮鄉長補選要開打，麥寮鄉的政黨票是及比率分別是國民黨8296票占34.77 ％、民進黨7722票占32.36％、民眾黨6207票占26.01％。