新北市長侯友宜今（21日）下午到國民黨雲林縣黨部謝票，他安慰群眾難過只要1周就好，人生有起有落，有下台轉換一個職位，或是轉換沒有位子，要流眼淚最好的理由就是向前走，走向想要做的目標，沒有悲觀的權利，沒有哀傷的理由，要往前走最重要。

今天出席雲林縣黨部謝票茶會的還有國民黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善、新科區域立委丁學忠、不分區立委許宇甄、張嘉郡、落選的雲林縣山區立委候選人邱良閱等人。

侯友宜最後壓軸致詞，講了10幾分鐘，他致謝及致歉後問大家現在心情好不好，台下普遍回答「不好」，他打氣「唉呦一個禮拜可以了，拜託」，贏跟輸都一時而已，舞台站上去，就要了解會下台，不管多厲害都會下台，這是人生，所以當有人問你心情好不好，要回答好。

他回憶選前造勢那一晚，他在新北市服務40多年頭一次看到新北市的造勢晚會人多到擠不進去，國安維安特勤單位為求安全問題只出不進，真的很讓人感動，支持者大團結都出來了，大家都說一定當選，充滿信心。隔天他還是站在舞台上，只差這一晚，場景差多少。

侯友宜說，人生有起有落，有下台轉換一個職位，或轉換沒有位子，他23歲的時候就開始帶隊辦案，看到同事在他面前被打死，當天下午就繼續再戰，哪有眼淚可以流？流眼淚最好的理由就是向前走，走回所有想要做的目標，所以沒有悲觀的權利，更沒有哀傷的理由，一定就是往前走，要往前走最重要。