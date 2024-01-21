國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜今天中午到國民黨彰化縣黨部與黨員座談，朱立倫表示，國民黨一定要吸引年輕人加入，這是一定堅持要做的事，才有未來；此外，南部地區也要更努力耕耘。

朱立倫指出，很感謝大家在國民黨最困難的時候，仍站出來支持國民黨提名的總統及立委候選人，這次在彰化縣推出的的幾名人選雖然沒有當選，但他相信，失敗給成功很多學習的教訓，只要再持續努力，未來就有成功的機會，國民黨是國會最大黨，也有15位縣市長，大家要團結一致。

「黨一定要改革，才有機會，一定要吸引年輕人，才有未來！」朱立倫表示，國民黨一定要吸引年輕人加入，這是一定堅持要做的事，雖然有一部分年輕人支持國民黨，但還有很多年輕人沒有支持國民黨。這次國民黨提名15席在40歲以下的年輕人參選立委，當選10人，肯給年輕人機會，未來就有希望。

針對國會新局勢，朱立倫說，國民黨會團結一致，韓江配會堅定往前走，國民黨一定是清清白白、腳踏實地、團進團出，這中間的過程，他要再次呼籲民進黨賴清德，現在是台灣民主的新時代，民進黨不要再搞一些金錢、交換，任何奧步都會讓人看不起新的執政團隊，對台灣政治是重大的傷害。

網路發起罷免侯友宜的動作，對此朱立倫指出，對於民進黨和綠營的清算反撲，國民黨會做好萬全準備，但是他要強調一件事，不希望把台灣的政治繼續地惡性循環，繼續傷害台灣的民主，他認為賴清德主席應該要做出有智慧又明智的決定。

「拍謝啦！」彰化縣長王惠美表示，她擔任侯友宜彰化縣競選總部主委，這次侯康敗選，她也要負責任，但她覺得這次選舉是近幾年選舉國民黨最團結的一次，可惜最後的結果差一點點，但沒關係，大家要再接再厲。

在這次的選舉，她看到了國人對於和平與經濟發展的期待，希望國民黨要在這些區塊更努力，爭取更多支持：此外，她也覺得國民黨有必要在兩岸的部分再加強論述，並要爭取更多年輕人的支持。