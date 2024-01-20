多多龍小提燈造型簡單，採PVC塑膠氣球的材質，免組裝，吹氣即可，還有色彩變化的燈光，讓小朋友個個愛不釋手。（孫英哲攝）

2024彰化月影燈季點燈後，彰化縣政府為活動與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出的限量多多龍小提燈，近來引爆熱潮，許多民眾向彰縣府敲碗索取，經緊急連繫廠商後，今天下午彰縣府於封山村舉辦的寒假親子日活動中再發放2000個，不少民眾上午9點就來排隊，長長的排隊人龍綿延近600公尺。

為與大小朋友共度歡樂寒假時光，彰縣府今天在八卦山大佛風景區卦山村舉辦「彰化2024月影燈季」主題活動歡樂放寒假親子活動日，因彰縣府日前宣布在這場活動中，同步發放許多民眾盼望索取的多多龍小提燈，因此活動還沒開始，等待索取小提燈的排隊人龍竟從卦山村門口一直綿延到八卦山下的彰化縣立美術館。

「我們不到9點就來了！」排到頭位的周小姐說，他們全家一共出動了9個人，已排隊排了5個多小時，排這麼前面，確定可以拿到多多龍小提燈了，超開心。

現場有許多民眾都是上午就來排隊，為了打發無聊的排隊時間，有人準備了不少零食，有人在追劇，還有小朋友把握時間K書。

「沒想到這麼搶手！」彰化縣長王惠美指出，今天有不少民眾早上9點就來排隊，有的小朋友是爸爸媽媽帶著來，還有阿公來排隊，就是為了幫愛孫拿到多多龍小提燈，「不知道會引起這麼大的轟動」，大家除了來拿多多龍小提燈，也要記得彰化好好玩，要多來走一走。

今天彰縣府共準備了2000個多多龍小提燈，希望讓排隊的民眾都能拿到，可以幸福多多，令人驚喜的是，彰化縣長王惠美也透露，下一波將在情人節再發放多多龍小提燈，而且是特製限量版的，不同顏色的多多龍小提燈，「是粉紅色的多多龍哦！」

意外引爆許多民眾爭搶的多多龍小提燈造型簡單，採PVC塑膠氣球的材質，免組裝，吹氣即可。民眾說，就是這樣簡單的線條，看起來特別萌、特別可愛，有種簡單美感，還有色彩變化的燈光，家裡的小朋友個個都愛瘋了，有的小朋友沒拿到而傷心不已，這應該是彰化有史以來最受歡迎的小提燈。