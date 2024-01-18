姊妹情深！彰化縣大葉大學企業管理學系二年級陳謁蓁，為了讓其姊姊可以專心發展網紅的幕前工作，接棒其姊創業的整合行銷公司業務經理，學以致用的她期許扮演神隊友，可以把公司經營好，也能扮演好經紀人角色，讓姊姊的網紅職涯更上一層。

20歲的陳謁蓁表示，她的姊姊「白白」陳家維是網紅，三年前創立整合行銷公司，她希望自己可以擔任網紅經紀人，幫助姊姊發展，因此考大學時選擇了學習面向多元的企管系。

順利進入大葉大學企管系後，學校提供豐富的學習資源，而整合行銷公司的工作內容包含活動企劃、主持、人力派發、網紅業配，她從企管系的課程學習到公司營運流程、合約書及法規、會計、新聞稿與小編稿撰寫等知識，都是可以直接銜接到工作實務。

陳謁蓁說，尤其是新媒體寫作課程，學校課程更是提供了實質幫助，讓她更能掌握相關技巧。她從大二開始擔任整合行銷公司業務經理，每1位客戶交付的任務她都認真以對，期許自己可以成為姊姊的後盾，讓姊姊專心經營網紅，也期盼自己一步一腳印的努力，未來能夠讓學校老師為她感到驕傲。

大葉大學企管系主任黃怡芬指出，企管系教學兼顧理論與實務，課程包含數位行銷、新媒體應用等趨勢，幫助學生連結產業，並鼓勵學生跨領域學習，拓展職涯面向，很開心看到陳謁蓁同學結合興趣與所學，在整合行銷公司發光發熱。