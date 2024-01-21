彰化縣田中鎮員集路一段加油站附近路段，20日深夜疑瓦斯公司在測試壓力時，突然發生路面爆炸，路面柏油被炸成好幾塊。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

恐怖！彰化縣田中鎮員集路一段加油站附近路段，昨天（20日）深夜10點多時，疑瓦斯公司在測試壓力時，突然發生路面爆炸，路口監視器拍下路面爆炸前7秒剛好有車輛行經，幸運閃過，而爆炸當下柏油路炸開後，大量泥沙噴出，柏油路當場被炸成數塊，現場像被炸彈炸過，幸未傳人員傷亡。

據了解，這起道路氣爆事件發生在昨晚10點40分許，田中鎮員集路一段中油加油站附近路段，突然「轟」得一聲炸開，路面柏油隨即裂成數塊，接著並噴出大量泥沙。

彰化縣消防局獲報後，立即派遣田中、二水分隊趕往現場，幸好路面爆炸當下沒有車輛行經，未傳人員傷亡，經查也未有瓦斯外洩等狀況。

田中鎮長蕭淑芬事發後到場了解狀況；經初步了解，路面爆炸前，疑有瓦斯公司在附近測試壓力，事發後已通報瓦斯公司到場，詳細事故原因仍待調查釐清。

這起道路氣爆事件也讓當地居民受到驚嚇，幸好炸裂的柏油塊及泥沙未波及民宅。路口監視也拍下氣爆過程，在發生氣爆前約7秒，有1輛轎車行經氣爆點對向車道，幸運閃過；氣爆後路面炸裂，有車輛行經時險些撞上柏油塊，幸好也及時閃開，未釀事故。