新北市汐止區37歲林姓男子，平時不務正業吸食毒品，林父為了能讓吸毒的二兒子免除遭強制執行、管收，持信用卡幫兒子付清9萬罰鍰，希望他能改過自新，執行署士林分署強調，切勿心存僥倖，規避繳納義務。

林男去年2月25日騎機車被警方查獲施用毒品，其中行政罰緩部分，警方開單並交由北市交通事件裁決所裁罰，林男遭裁罰9萬元、吊扣駕照1年，案經移送執行署士林分署，執行官發現林男名下沒有財產，當林父得知二兒子欠繳罰鍰，擔心才剛找到工作，就被強制扣薪，新公司同事知道後，會影響工作，林父並未告知兒子，自行到分署繳納，還希望刷卡單據不要寄到家裡讓兒子知道。

士林分署說，社會上酒、毒駕所生事故層出不窮，嚴重影響民眾行的安全，甚至造成毀壞財產、殘害生命的悲劇，因此分署採迅速且強力的態度，執行相關案件，呼籲民眾切勿抱持僥倖心態，規避繳納義務。

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