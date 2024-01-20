36歲黃姓男子身揹2條通緝，日前他還載著女友外出，行經高雄旗津三路62巷口時，因轉彎未打方向燈遭警攔查，當下神情異常慌張，還以「忘帶身分證」企圖矇騙過關，但因毒品案多次進出派出所，早被員警看穿肯定有貓膩，事後經查證，黃背負詐欺、毀損2案遭通緝，被警上銬逮捕歸案。

去年12月遭台中地院發布毀損通緝及今年1月遭高雄地檢因案發布詐欺通緝的36歲黃姓男子，抱持著僥倖心態不肯到案，18日凌晨12點多，他更騎乘機車載女友外出逛夜市準備回家，行經旗津三路62巷口，不過，他因為轉彎未打方向燈遭旗津分駐所員警攔查。

員警盤查時，黃男明顯神色緊張，還稱只是出門買東西，沒帶身分證出門，意圖矇混過關，不過警方也不是吃素的，早就認出男子過去因毒品案多次進出派出所，這次神色異常必然有問題，先閒聊方式降低戒心，一邊呼叫支援，待支援警力趕到現場後，黃男才乖乖配合員警查證身分，一查之下果然是背負詐欺、毀損兩案的通緝犯，在女友面前背上銬帶回派出所，訊後解送至台中地院及高雄地檢署歸案。