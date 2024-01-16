檢警2019年偵破安毒及K他命走私案，追查發現當時擔任保三總隊警員吳駿卿為毒梟「獻策」，約定事成後可分200萬元酬勞，但闖關失敗，最高法院考量吳男犯後否認犯行，難認係坦承、深知悔悟之認罪，依違背職務行為期約賄賂罪判刑10年6月，褫奪公權8年定讞。

吳駿卿(原名吳俊卿）原本擔任保三總隊第二大隊第一中隊警員（案發後在2019年自行離職），他知道林姓男子等人欲以貨櫃走私，竟與林約定走私進口2個貨櫃，林將給付進口1個貨櫃報酬100萬元，由吳分配報酬成數，同意不予舉發調查。

吳駿卿以其擔任保三警員得實施落地檢查之權勢暨職務上所悉事項（保三總隊績優廠商落地檢查貨櫃自行檢查廠商名冊），向林等人獻計可冒用績優公司名義，進口貨櫃，因為績優公司進口貨櫃較不會被海關或保三總隊警員查驗，以降低（排除）外來阻力，達成走私目的。

林等人走私毒品來台，2019年1月28日上午，專案小組員警接獲2個貨櫃可能夾藏毒品之情資，與財政部關務署高雄關聯繫，欲對該2 個貨櫃實施開櫃檢查，吳駿卿於接獲同仁將於當天傍晚，會同海關人員實施開櫃檢查之消息後，洩漏告知林等人。

專案小組員警會同海關人員，在高雄港碼頭，對2個貨櫃進行開櫃檢查，查獲印有「觀音王」字樣茶葉袋包裝之甲基安非他命500包及愷他命1000包等毒品，吳將2個貨櫃遭開櫃檢查一事，洩漏告知林，致遲遲無人出面領取上開2個貨櫃，專案小組循線獲吳及林等人的犯行。

高雄高分院更二審指出，林等人利用走私進口鉅量毒品，倘未被查獲而順利闖關成功，將對社會造成重大危害等重大後果，吳男的期約賄賂之利益高達200萬元，然尚未實際獲得，考量他否認犯罪，判處10年6月徒刑，吳不服提上訴，最高法院駁回確定。

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