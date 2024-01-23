桃園東眼山睽違8年今天再度降雪。(林業署新竹分署提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市復興區今天凌晨喜迎今年第一場瑞雪，除了拉拉山及後山，以往較少降雪的下巴陵，包括巴陵隧道及遊客中心皆有零星下雪，吸引不少遊客上山追雪。桃園市長張善政今天上午表示，所有防災應變措施都已到位，學校按部就班停課，警方也對上山車量執行交管，維護民眾安全。除了拉拉山外，連海拔1000公尺的東眼山國家森林遊樂區，也在睽違8年後今天再次下雪。

張善政表示，防災應變中心隨時監控，昨天已經跟復興區長，還有幾位里長及教育局連絡過，預計溫度到了一個很低的程度，尤其是下雪的時候，該停班該停課，都已經做好這些預備的措施，到了今天凌晨，山上也到0度，早上五點鐘下雪，所以就照表操課，區長在早上6點宣布後山停班課，一切都在規劃掌握之中，同時警方也對上山的交通做管制，因為山區道路比較溼滑，希望保障市民的安全。

他也說，目前山上沒有災情，但昨天晚上在大園區，有一位40幾歲的民眾，可能因為天冷，在路上走到一半就倒下就往生，這個不在山上在大園區，一位40幾歲的民眾不幸事故。

桃園東眼山睽違8年今天再度降雪。(林業署新竹分署提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園東眼山睽違8年今天再度降雪。(林業署新竹分署提供／呂筱蟬桃園傳真)

教育局表示，目前復興區高義國小、三光國小、巴陵國小、光華國小停課，奎輝國小未停。觀光旅遊局則說，前幾年下雪集中在上巴陵，包括巨木區、中興農路及塔曼山等，但今年下巴陵包括巴陵隧道及遊客中心皆有零星下雪。

林業及自然保育署新竹分署表示，寒流伴隨豐沛水氣，坐落桃園市復興區拉拉山國家森林遊區一早即降下瑞雪，連海拔僅約1,000公尺的東眼山國家森林遊樂區在睽違8年後也再次下雪，預計將有許多遊客上山賞雪，考量園區道路多處結冰，為維護遊客安全，現場將機動採行車輛管制措施，僅開放加掛雪鏈車輛進入，其餘車輛將全數管制進入，敬請遊客步行入園。