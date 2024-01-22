未來降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

氣象署公布未來一週天氣，提醒寒流最顯著時間點落在23日至24日清晨。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

寒流發威愈晚愈冷，中央氣象署指出，今（22）日入夜以後到周三清晨將是最寒冷的時段，北台灣最低溫下探6度，加上今、明兩天華南雲雨區東移，各地水氣多，降雨機率高，另今晚到明日北台灣1000到1500公尺、其他地區2500公尺以上高山有機會下雪。

氣象署稍早發布低溫特報，今日至周三受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日新北市及基隆北海岸局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

氣象署預報員劉宇其表示，今日寒流開始南下，今晚到周三清晨是最寒冷的時段，北部都會維持在10度以下，寒冷持續的時間長。明、後兩天在北部、宜蘭只有6到8度，中部、花蓮8到10度，南部、台東10到12度，離島的馬祖僅4度。

劉宇其說，今日下半天到明日華南雲雨區東移，幾乎全台有雨，北部、東北部降雨明顯，其他地區有短暫陣雨。周三水氣減少，北東、各地山區有局部降雨，周四到周六降雨緩和，並侷限在東部。

至於降雪機率，劉宇其表示，今、明兩天降雨機率高，因此高山有結冰、降雪機會，在北台灣1000到1500公尺、其他地區2500公尺以上高山有機會下雪，沿海也要注意風浪較大。