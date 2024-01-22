太平山森林遊樂區下冰霰了 明早期待白雪世界

冷氣團來勢洶洶，位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區，介於海拔365至2000公尺間，今（22日）晚上10時15分下冰霰了，氣溫來到0度；太平山莊經理阮名揚表示，明日清晨5時將巡視道路結冰狀況，機動調整開園時間，期待明早太平山管理中心前的貓頭鷹廣場會出現夢幻的雪白世界。

因氣象局發布低溫特報，園區明早有望降雪，阮名揚表示，明下午2時起還是會勸導遊客不要再入園，同時在宜專一線設置雪線的管制點，當日住宿客和遊客才會放行，因園區內全面禁止車宿，山莊亦為滿房狀態，為防止氣溫低而造成車宿遊客身體上的不適，故下午5時會會同當地員警至停車場做勸離作業。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，園區會下雪的區域依據經驗會在海拔1000m以上，大約是在「白嶺（巨木）」據點（區內道路「宜專一線」14.5K處），因此不會全區封閉，但基於安全會視道路實際結冰及積雪情形，機動進行分段管制；希望想上山賞雪的遊客，可隨時關注太平山官網和臉書，避免賞雪行程撲空。