馬祖東引中柱港即時影像所拍到的降雨夾冰霰

中央氣象署指出，馬祖氣象站今（22）日晚間8時30分出現雨夾冰霰的現象，今晚北部近山區可能跌破6度，明、後天「寒潮」爆發，今晚至周三清晨最寒冷的時候，估北部及宜蘭低溫下探6度，中部花蓮8度、南部台東10度。

「寒潮」爆發 馬祖氣象站降雨夾冰霰影片曝光

降雨型態方面，氣象署表示，華南水氣移入，明日各地降雨機率提高，北部、東北部地區雨勢較大。周四後，雨區以迎風面為主，基隆北海岸、東部局部降雨，後期水氣遞減雨勢趨緩。