「寒潮」爆發 馬祖氣象站降雨夾冰霰影片曝光

中央氣象署指出，馬祖氣象站今（22）日晚間8時30分出現雨夾冰霰的現象，今晚北部近山區可能跌破6度，明、後天「寒潮」爆發，今晚至周三清晨最寒冷的時候，估北部及宜蘭低溫下探6度，中部花蓮8度、南部台東10度。
降雨型態方面，氣象署表示，華南水氣移入，明日各地降雨機率提高，北部、東北部地區雨勢較大。周四後，雨區以迎風面為主，基隆北海岸、東部局部降雨，後期水氣遞減雨勢趨緩。
中央氣象署指出，馬祖氣象站今（22）日晚間8時30分出現雨夾冰霰的現象，今晚北部近山區可能跌破6度，明、後天「寒潮」爆發，今晚至周三清晨最寒冷的時候，估北部及宜蘭低溫下探6度，中部花蓮8度、南部台東10度。
降雨型態方面，氣象署表示，華南水氣移入，明日各地降雨機率提高，北部、東北部地區雨勢較大。周四後，雨區以迎風面為主，基隆北海岸、東部局部降雨，後期水氣遞減雨勢趨緩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。