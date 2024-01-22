寒流影響，氣象署低溫特報範圍擴大至19縣市。（氣象署）

寒流來襲，中央氣象署發布19縣市低溫特報，自今（22）日下午至明（23）日晚上，中部以北、東北部及東部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有持續6度左右或以下低溫（橙色燈號）發生的機率。

最新低溫特報範圍顯示，橙色燈號（非常寒冷）包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣，平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。

黃色燈號（寒冷）包括南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市，平地最低氣溫攝氏10度以下。

氣象署指出，北台灣今日白天維持14、15度的氣溫並且逐漸下降，其他地區氣溫白天仍有升溫現象，中部及花蓮高溫大約17到20度，南部及台東仍有22到26度，下半天氣溫也明顯下降，預計入夜到明（23日）晨的低溫在中部以北及宜蘭只有7到9度，其他地區11到13度；降雨方面，北台灣降雨較持續，尤其在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨，入夜後華南水氣移入，其他地區也轉為有局部短暫雨的天氣。