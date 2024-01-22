最強寒流來了，台灣部分地區23日起恐降到5度以下低溫，事實上美國也正經歷冬季風暴，致命低溫奪走數十人命，針對如何在嚴寒中穿得夠暖，美國專家建議「多層次」穿法，尤其至少三層，另外避免穿著棉質衣物，因為棉料易吸汗、卻不易乾，容易愈穿愈冷。

美國專家葳爾森（Claire Wilson）建議民眾在嚴寒中採取多層次穿法來保暖，其中要避免易吸溼、但又不易乾的棉質衣物。

美聯社報導，在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）市推動冬季戶外運動的非營利組織「The Loppet Foundation」執行長葳爾森（Claire Wilson）推薦民眾以「多層次」（Layering ）穿法來度過嚴冬。

多層次顧名思義是穿著多層，每多穿一層，就會形成一層隔熱的空氣帶，同時也有助於將汗水及濕氣從皮膚上帶走。

葳爾森說，不論多冷，當民眾移動到室外時還是有可能流汗，若穿著正確的衣物，就能感受到汗水消失。

■避免棉質衣物

葳爾森建議民眾避免穿棉質衣物，因為棉質吸濕，所以衣物維持溼潤的時間會更久，如果在雪地中行走，棉襪可能會被弄溼，棉質襯衫可能因為吸收汗水而溼掉。除此之外，葳爾森說，棉料不會快乾，因此可能讓民眾感覺更冷。

她建議民眾在嚴寒中穿著羊毛、聚酯纖維或聚丙烯（polypropylene）料子的衣物。

■考慮三層穿搭

至於如何多層次穿法？葳爾森建議可從三層著手，一共分為底層、中層及外層。

底層最接近皮膚，因此料子吸收水份的能力就相當重要，她建議穿著聚酯纖維而不是棉質衣物；中層可穿著背心或襯衫，以維持核心溫暖，也有些人會穿2層以上的中層；最外層可穿上能防風又隔熱的冬季夾克。