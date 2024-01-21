NIKE女款Nike Dunk Low以清新白色和綠色設計為主鞋身多處採用閃光龍鱗設計，鞋帶上鑲嵌「龍珠」增添新年氛圍。（NIKE提供／朱世凱台北傳真）

FILA攜手GENBLUE 幻藍小熊推出「幻遊世界 Welcome to My Playground」早春系列。（FILA提供／朱世凱台北傳真）

龍年倒數，在傳統文化中，龍代表尊貴、祥瑞、神秘和勇氣等寓意，運動品牌紛紛以龍為靈感設計機能鞋款、服裝，帶來蓄勢待發的含義，盼民眾走春能有新衣裝作選擇，新的一年亦能成功大展身手、一帆風順。

NIKE推出全新龍騰新年系列，運用龍爪、龍紋、龍鱗等代表性元素設計各式圖騰，同時將「如有龍助」 、「趣味舞龍」等創意融入產品中，該系列包括男子、女子和兒童產品，涵蓋街舞、籃球、跑步等運動及休閒生活。像是男款Nike Air Force 1採用純白鞋身，打造低調氣場，細節處採用撞色設計，鞋頭側身龍鱗花紋和祥雲圖案，於不經意間揮灑個人印記。女款Nike Dunk Low Disrupt採用豐富紋理結合雙Swoosh設計，助力舞者成為舞臺焦點；雙重鞋眼設計，為女性球鞋愛好者打造屬於自己的個人風格。

New Balance特別邀請亞太區形象大使IU（李知恩）演繹農曆年節的走春穿搭，不同於喜氣洋洋的大紅色系，IU選擇低飽和度的暖粉色系為主調，搭配NB ATHLETICS的短版長袖上衣與NB ESSENTIALS的抓皺飛行外套與同系列的縮口棉質長褲作為亮點，鞋款則是選擇1906R Utility系列「1906NC」，相較於一般1906R鞋款，Utility系列不論是在支撐穩定度亦或是鞋面拼接的豐富度上，都有顯著提升；此款配色更是完美呼應粉色ONE-TONE的穿搭法則，散發舒適、清爽的活力氣息，演繹新春穿搭另一風格。另2月14日在New Balance全台實體通路憑消費，即贈龍年限定紅包袋。

FILA與GENBLUE幻藍小熊合作推「幻遊世界 Welcome to My Playground」早春系列，借助新大勢冠軍女團的人氣與魅力，演繹初春充滿希望的甜美時尚樣貌，此合作包含多款完美展現身型的短版露腰Baby Tee，搭配俐落工裝短褲或是垂墜感的降落傘褲款，創造多層次的個性穿搭；牛仔單寧系列亦有新款發表，包括嶄露絕對領域的高腰短褲、Y2K拼接雙色寬褲以及百搭牛仔吊帶長裙，甜美與時尚並存。即日起至2月21日推「金龍獻瑞迎新春」活動，秋冬商品全面7折起，單筆消費不限金額贈送「祥龍騰雲」紅包袋。