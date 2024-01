NIKE女款Nike Dunk Low以清新白色和綠色設計為主鞋身多處採用閃光龍鱗設計,鞋帶上鑲嵌「龍珠」增添新年氛圍。(NIKE提供/朱世凱台北傳真)

龍年倒數,在傳統文化中,龍代表尊貴、祥瑞、神秘和勇氣等寓意,運動品牌紛紛以龍為靈感設計機能鞋款、服裝,帶來蓄勢待發的含義,盼民眾走春能有新衣裝作選擇,新的一年亦能成功大展身手、一帆風順。

NIKE推出全新龍騰新年系列,運用龍爪、龍紋、龍鱗等代表性元素設計各式圖騰,同時將「如有龍助」 、「趣味舞龍」等創意融入產品中,該系列包括男子、女子和兒童產品,涵蓋街舞、籃球、跑步等運動及休閒生活。像是男款Nike Air Force 1採用純白鞋身,打造低調氣場,細節處採用撞色設計,鞋頭側身龍鱗花紋和祥雲圖案,於不經意間揮灑個人印記。女款Nike Dunk Low Disrupt採用豐富紋理結合雙Swoosh設計,助力舞者成為舞臺焦點;雙重鞋眼設計,為女性球鞋愛好者打造屬於自己的個人風格。

New Balance特別邀請亞太區形象大使IU(李知恩)演繹農曆年節的走春穿搭,不同於喜氣洋洋的大紅色系,IU選擇低飽和度的暖粉色系為主調,搭配NB ATHLETICS的短版長袖上衣與NB ESSENTIALS的抓皺飛行外套與同系列的縮口棉質長褲作為亮點,鞋款則是選擇1906R Utility系列「1906NC」,相較於一般1906R鞋款,Utility系列不論是在支撐穩定度亦或是鞋面拼接的豐富度上,都有顯著提升;此款配色更是完美呼應粉色ONE-TONE的穿搭法則,散發舒適、清爽的活力氣息,演繹新春穿搭另一風格。另2月14日在New Balance全台實體通路憑消費,即贈龍年限定紅包袋。

FILA與GENBLUE幻藍小熊合作推「幻遊世界 Welcome to My Playground」早春系列,借助新大勢冠軍女團的人氣與魅力,演繹初春充滿希望的甜美時尚樣貌,此合作包含多款完美展現身型的短版露腰Baby Tee,搭配俐落工裝短褲或是垂墜感的降落傘褲款,創造多層次的個性穿搭;牛仔單寧系列亦有新款發表,包括嶄露絕對領域的高腰短褲、Y2K拼接雙色寬褲以及百搭牛仔吊帶長裙,甜美與時尚並存。即日起至2月21日推「金龍獻瑞迎新春」活動,秋冬商品全面7折起,單筆消費不限金額贈送「祥龍騰雲」紅包袋。