高雄三鳳中街20日舉辦「迺三鳳、辦年貨、好運龍厚禮」年節活動，為高雄商圈年度盛事「高雄過好年」系列活動揭開序幕，高雄市長陳其邁也特別到場發送龍年開運小紅包，並向民眾拜早年，前來領取小紅包的民眾大排長龍，場面熱鬧滾滾。

陳其邁表示，每年「高雄過好年」年貨大街活動是各商圈的重頭戲，商家都會推出優惠、人氣商品，讓大家感受到濃濃年味。高市府也感謝高雄多位立委為高雄商圈爭取預算與建設，李昆澤每年向交通部觀光署爭取100萬觀光行銷經費，今年更爭取到500萬行銷經費補助，擴大補助全市商圈共同行銷。

三鳳中街主委伍進昌指出，為了迎接各地採買民眾到來，三鳳中街每年都精心布置燈籠海，營造濃厚的年節氣氛，食材部分，不論香菇、鮑魚、干貝、蝦米等年貨都準備齊全，且選擇多樣、價格公道。元旦過後三鳳中街人潮湧現，景氣更是回到疫情前水準，今年各店家配合「高雄過好年」活動推出滿額打卡抽獎活動，歡迎大家前來採購年貨。