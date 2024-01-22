寒流來襲，氣象署表示今晚到周三是最冷時刻，氣溫10度以下。星巴克今天起到明天，連2天推出買一送一優惠，上午11點到晚上8點，到門市購買特大杯飲品，享買一送一，品項不包括星冰樂、冷萃咖啡等，趕快喝杯熱飲暖身。

星巴克今天起到明天（23日）連續2天，上午11點到晚上8點至門市購買兩杯大杯風味、冰熱一致飲料，可享買一送一優惠，每人至多買二送二，飲料限當場一次領取，但不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克指出，優惠不適用於兌換星禮程回饋與優惠，也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。其他不適用門市包含機場門市、高鐵門市、火車站門市、國道休息站門市、各地景點門市、墾丁福華、海生館、龍門以及101典藏。