漢堡王1月24日至1月26日買指定套餐送「花生培根脆雞堡」。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

速食品牌春節前夕端出一系列好康吸客，讓民眾相聚吃得盡興也能省點小錢。必勝客除了「一公尺派對巨飽盒」回歸外，還推出1公尺長的巨大刮刮卡，有機會免費吃「巨飽盒」；漢堡王則是限時3天直接送漢堡，帶給消費者更痛快的飽足感。

必勝客「一公尺派對巨飽盒」含有３個方形比薩、2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯、5項人氣熱烤副食包括BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個。此次回歸更推「一公尺巨飽盒刮刮卡」，只要購買「一公尺派對巨飽盒」就能免費獲得，如果刮出必勝客LOGO，即可免費獲得一組價值2199元巨飽盒。

漢堡王推出1月24日至1月26日臨櫃選購或官網預訂「安格斯系列套餐」任乙套（指定常態套餐包含：勁濃安格斯牛肉堡套餐／安格斯厚切牛肉堡套餐／花生安格斯牛肉堡套餐，套餐之附餐為小份薯條與中杯可樂），即可免費獲得一顆「花生培根脆雞堡」，活動可累贈，買越多送越多。