中央氣象署指出，今年首波寒流將於下周日（21日）南下，各地氣溫逐漸下降至10度以下，持續影響至下周四（25日），有模式顯示下周0度等溫線範圍將涵蓋到台灣北部，台北上空有機會來到零下3、4度，但氣象粉專提醒，地面氣溫其實仍有8到9度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」17日晚間發文表示，有新聞報導引述「0度線壓台灣」，讓一堆人應該看了瑟瑟發抖，所謂0度等溫線涵蓋到台灣北部，是指約1500公尺左右的高空，其實地面溫度大約8-9度，「大家懂了嗎？」

氣象署預報，下周日、下周一（21日、22日）寒流南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；下周二、下周三（23日、24日）寒流影響，台灣各地非常寒冷，預測北部及東北部地區約7至9度，中南部及花蓮地區8至10度，台東地區約10至12度。

至於2016年1月發生霸王級寒流，當時台北氣象站測得攝氏4.0度的低溫，創下設站以來第一次冰霰的紀錄，雙北部份低海拔山區則出現積雪現象。