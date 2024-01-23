桃園復興下雪了後山3里停班課，車輛未加掛雪鍊不得上山。(蘇佐璽提供／呂筱蟬桃園傳真)

入冬最強寒流報到，桃園市復興區在今天凌晨4點多開始降雪，包含後山三里華陵、三光、高義地區，桃園市政府也宣布，這3里今天因降雪而停班課。目前後山地區氣溫約零下2至3度，積雪最深約有3至5公分，已有遊客聽聞下雪上山追雪，大溪警分局執行交通管制，車輛未有雪鍊者不得上山，以免發生危險。

桃園復興下雪了後山3里停班課，車輛未加掛雪鍊不得上山。(蘇佐璽提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園復興下雪了後山3里停班課，車輛未加掛雪鍊不得上山。(蘇佐璽提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園復興下雪了後山3里停班課，車輛未加掛雪鍊不得上山。(蘇佐璽提供／呂筱蟬桃園傳真)

復興區長蘇佐璽表示，復興後山3里凌晨4點多開始降雪，包含拉拉山也都有下雪，後山地區目前氣溫非常低，雪一直都有在下，凌晨有不少民眾聽聞下雪，山區車輛開始變多，因為目前路面也有積雪溼滑，大溪警分局也派出員警執行交通管制，車輛未加掛雪鍊者會要求回頭不准上山，也請遊客多加留意。

蘇佐璽今早6時宣布，後山華陵、高義、三光3里公私立機構，包括巴陵。光華、高義、三光4所國小及附設幼兒園、復興幼兒園華陵分班停班課1天。另外，拉拉山國家森林遊樂區因為降雪，所有車輛不得進入，遊客只能靠步行進入園區，目前上山車輛多，也請遊客上山應穿著保暖衣物，注意行車安全。