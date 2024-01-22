北監也貼心準備拍立得幫每組家庭合影留念。(蔡依珍攝)

北監「傳統書法藝術班」學員提供手寫春聯給家屬帶回。(蔡依珍攝)

收容人與家屬面對面親情交流，昨現場許多人擁抱、握手敘舊，甚至流下眼淚，場面溫馨感人。(蔡依珍攝)

台北監獄今舉辦「春節面對面懇親活動」，現場「彩虹技訓班」學員手折造型氣球給受刑人的孩子。(北監提供／蔡依珍桃園傳真)

台北監獄今起一連4天舉辦「春節面對面懇親活動」，台北監獄22日起1連4天舉辦春節懇親，1652位家屬不畏寒冬探視826位收容人。(北監提供／蔡依珍桃園傳真)

台北監獄今舉辦「春節面對面懇親活動」，典獄長葉貞伶希望透過家庭支持及重塑家庭關係，協助收容人在監穩定，繼而順利復歸，迎向新生。(北監提供／蔡依珍桃園傳真)

台北監獄22日起1連4天舉辦春節懇親，1652位家屬不畏寒冬探視826位收容人，因殺人案被判8年的王先生在監所力拚拿獎，終和4歲女兒見到面，他全程「抱好抱滿」笑說：「變重了！」7旬阿嬤淚憶過去看到唯一的孫子都以淚洗面，這次看到「長大了」很感動，期許他在監完成學業。

「天下第一監」北監共有3959位收容人，昨起連4天舉辦8場懇親會，讓收容人與家屬面對面親情交流，昨現場許多人擁抱、握手敘舊，甚至流下眼淚，場面溫馨感人，北監也貼心準備拍立得幫每組家庭合影留念，並安排「彩虹技訓班」學員現場手折造型氣球給來訪的小孩，讓許多小孩都笑開懷。

因殺人案被判8年的王先生全程抱著4歲女兒，他開心表示1年多沒抱到女兒，為了懇親努力在工廠工作拚獎，終於可以趁懇親面對面「抱好抱滿」，笑女兒「變重了」，也長大許多，直說女兒天真的笑容能繼續支持他面對苦悶的服刑歲月，希望可以趁她小一前出獄，陪女兒長大。

因詐欺、毒品被判刑39.5年的李先生入獄4年來第一次和家人面對面接觸，且因案子遍及全台，過去李父曾跑遍高雄、金門等地探視，李男昨緊握父親的手感嘆過去走錯路，誓言在北監將學歷補齊，未來要回饋社會，「「家人把愛給我，我也要把愛給家人！」一番話讓7旬阿嬤感動不已，直呼：「長大了！」，坦言過去最擔心這個孫子，期許他能順利完成學業。

典獄長葉貞伶於懇親會場向家屬及收容人祝賀新年，感謝家屬遠道前來、不計辛勞的付出，是收容人蛻變成長最大的力量，她指出，監獄並非僅有監禁功能，辦理面對面懇親，透過家庭支持及重塑家庭關係是協助收容人在監穩定性情及順利復歸的重大助力，並叮嚀勉勵收容人要珍惜家人無條件的愛與關懷，另也應感念矯正人員全年日夜所付出的悉心照料與輔導，千萬不要辜負所有人殷切的期盼，期許能從心改過，迎向新生。

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